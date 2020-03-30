На киевском рынке, который был закрыт на карантин, разгорелся пожар

На улице Чернобыльской в районе Академгородок в Киеве начался масштабный пожар на продуктовом рынке «Иллис» Видео появилось на популярном сообществе в фейсбук, сообщает Politeka.net

Так, утром в понедельник, 30 марта, загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе. По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль с молочной продукцией, после чего огонь перекинулся на торговые ряды.

По словам водителя сгоревшего авто, он понес товар на рынок, а когда вернулся, увидел как горит машина. Пламя перекинулось на рынок.

На данный момент на месте работают спасатели. Улицу затянуло черным дымом.

Ще одна пожежа, тільки вже на вул. Чорнобильскій. Зі слів водія, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив як горить машина. Полум’я перекинулось на ринок, на щастя рятівники #ДСНС вчасно приїхали, та ліквідували пожежу. Потерпілих немає. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Напомним, в Киеве показали курьера «Glovo», который придумал весьма быстрый способ доставлять заказы.Так, в сеть попало видео, на котором видно, как молодой парень, прицепившись одной рукой за лестницу, прикрепленную сзади киевского троллейбуса, едет на велосипеде, даже не крутя педали.

«Б - безопасность. Кстати, если кто не знал, собеседование в Glovo длится ровно 10 минут. Интересно, отаких спецом набирают?», – подписал автор видео.

В сети началось активное обсуждение увиденного.

«Одиннадцатым спецпропуск не полагается! Гловистам, в связи с увеличением количества заказов уменьшили зарплату и бонусы. Как говорится, рыба гниет с головы. Какой менеджмент, такой и персонал.», «Достаточно одной ямки и головой моментально летит в троллейбус, а потом в асфальт», «Подвёз велосипедиста в горку. Чего раскудахтались? Даже если приляжет на асфальт, это его проблема.», «Потратить 10 минут и втолковать дауну что так делать нельзя, но лучше снять видосик», «Ну 10 мин, это хоть что-то) в болтах уберах, и того нет», – написали пользователи сети в комментариях.

Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіда у Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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