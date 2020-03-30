На киевском рынке, который был закрыт на карантин, разгорелся пожар
На улице Чернобыльской в районе Академгородок в Киеве начался масштабный пожар на продуктовом рынке «Иллис» Видео появилось на популярном сообществе в фейсбук, сообщает Politeka.net
Так, утром в понедельник, 30 марта, загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе. По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль с молочной продукцией, после чего огонь перекинулся на торговые ряды.
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По словам водителя сгоревшего авто, он понес товар на рынок, а когда вернулся, увидел как горит машина. Пламя перекинулось на рынок.
На данный момент на месте работают спасатели. Улицу затянуло черным дымом.
Напомним, в Киеве показали курьера «Glovo», который придумал весьма быстрый способ доставлять заказы.Так, в сеть попало видео, на котором видно, как молодой парень, прицепившись одной рукой за лестницу, прикрепленную сзади киевского троллейбуса, едет на велосипеде, даже не крутя педали.
«Б - безопасность. Кстати, если кто не знал, собеседование в Glovo длится ровно 10 минут. Интересно, отаких спецом набирают?», – подписал автор видео.
В сети началось активное обсуждение увиденного.
«Одиннадцатым спецпропуск не полагается! Гловистам, в связи с увеличением количества заказов уменьшили зарплату и бонусы. Как говорится, рыба гниет с головы. Какой менеджмент, такой и персонал.», «Достаточно одной ямки и головой моментально летит в троллейбус, а потом в асфальт», «Подвёз велосипедиста в горку. Чего раскудахтались? Даже если приляжет на асфальт, это его проблема.», «Потратить 10 минут и втолковать дауну что так делать нельзя, но лучше снять видосик», «Ну 10 мин, это хоть что-то) в болтах уберах, и того нет», – написали пользователи сети в комментариях.
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