В Киеве после решения КГГА показали, как работает въезд в столицу на видео

Журналисты PavlovskyNews отправились на Житомирскую трассу, где посмотрели, как работает полиция. Как оказалось, что о никаких ограничениях полиции не говорили, несмотря на то, что указ о них уже появился от КГГА. Об этом пишет Politeka со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews.

"Пока что ничего не перекрывается, движение открыто, как вы видите", - заявил правоохранитель и добавил, что указаний по температурному скринингу тоже не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжают работать некоторые заведения, где можно выпить кофе несмотря на запрет.

Украинский активист Сергей Бригадир решил проверить, закрылись ли кофейни в Киеве. Для этого ему пришлось потратить 141 гривну.

"Инвестировать 141 гривну, чтобы в очередной раз показать киевлянам и украинцам вообще, что старик Оруэлл был прав:

"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".

"Я принадлежу к той категории граждан, которые могут вспомнить вечером, что не завтракали, но священное ристретто или эспрессо раз в три часа никогда не пропустят. Ну вот, утром в районе Арсенальной не смог найти кофе - все кофейни, которые видел, были закрыты", - написал Сергей.

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