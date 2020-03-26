Стало известно, какая погода в Киеве будет ближе к выходным

В пятницу, 27 марта, в Киеве ожидается теплый день без осадков. Об этом сообщили на сайте Sinoptik.

Сегодня, 26 марта температура воздуха в Киеве будет держаться на уровне 10 градусов тепла, а ночью столбик градусника опустится до 5 градусов выше нуля. Завтра погода порадует киевлян значительным потеплением.

Так, столбик термометра в столице 27 марта будет показывать приятные 14 градусов тепла, а ночью опустится только до +8 градусов.

Отметим, что исторически теплым этот день был в 1992 году, когда температура воздуха была 19,6 градусов. Самым низким значением температуры были -11,5 градусов в 1899 году.

По народному прогнозу погоды, в этот день, 27 марта, почитался святой митрополит Феогност. Считалось, что тому, кто услышит на Феогноста гром, сулит богатство, удача и щедрый урожай.

Напомним, что в Киеве расширили маршруты автобусов и троллейбусов, которые будут действовать на период карантина. Об этом стало известно из сообщения заместителя главы КГГА Александра Густелева.

Сейчас уже действует спецмаршрут № 99-Д, который начинается от станции метро «Минская» и направляется к станции метро «Нивки» через Диагностический центр. В этом маршруте соединили два привычных киевлянам маршрута, 99-й и 32-й, чтобы медики могли добраться до работы в условиях ограничений карантина.

В КГГА добавили, что с 26 марта в Киеве начнет работать троллейбусный маршрут № 25 от проспекта Свободы до станции метро «Почайна», который поможет жителям жилого массива «Виноградарь» добираться на работу.

Густелев напомнил, что на период карантина общественный транспорт действует только для тех, кто имеет пропуск, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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