Полицеские допросили киевских пенсионеров, которые нарушают правила карантина и ездят в общественном транспорте
Об этом рассказал киевский полицейский Роман Мартинюк, сообщает Politeka.net.
Мартинюк наблюдал за соблюдением правильной перевезки пассажиров в утренний час пик в Киеве и решил распросить пенсионеров, почему им не сидится дома во время пандемии в мире и прямой угрозы их жизни.
«На два автобуса (из 20 пассажиров) – 7 пенсионеров. 6/7 пенсионеров, с которыми я сегодня пообщался, спешат в банк делать проплату или узнавать сумму коммунальных (потому, что по телефону не дозвониться, с их слов). В час пик поехать в магазин решила еще одна пенсионерка, ибо, как она говорит: "потом будут большие очереди"», – рассказывает полицейский.
Каменских, Джамала и другие украинские звезды удивили снимками с отцами: сходство поражает
Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!"
Кароль устроила жаркую тренировку прямо на улице: "Ох, какие формы..."
Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда: фотодоказательство
Мартинюк отметил, что оплатить коммунальные, как и узнать их сумму можно онлайн, не выходя из дома. С этим могут помочь дети или внуки, а также друзья или соседи.
Покупать лучше только необходимое и у себя на районе, а не ехать на другой конец города. Если это необходимо, то просить родственников или знакомых на автомобиле.
Все остальное следует планировать на другое время, а не в самый час пик, когда все люди едут на работу или с работы.
Киевляне начали бурное обсуждение под постом.
«Сегодня видел. Один троллейбус копы контролируют на остановке. Естественно, толпа пассажиров. Проехал 50 м, другой троллейбус на маршруте с другим номером – забит под завязку. Выборочно как-то, поэтому народ и бесится», «Пусть введут лимит — 1 пенсионер в час. Пусть дома сидят, здоровье свое берегут», «Снять льготы, то прутся на рынок, то здоровые в поликлинику, сидеть дома и не рыпаться!», «А, ну тогда все понятно. Весь коллапс из-за 7 пенсионеров. Ведь никак не из-за непродуманных мер ограничений.», «На время карантина можно отменить льготный проезд. Хотя бы в часы пик.», «Николаев, вчера. Ага, тут говорят, они на работу едут ...», – возмущаются украинцы на пенсионеров, которым не сидится дома.
Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.
Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма".
А еще Politeka сообщала, биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса: есть два условия...