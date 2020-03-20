Полицеские допросили киевских пенсионеров, которые нарушают правила карантина и ездят в общественном транспорте

Об этом рассказал киевский полицейский Роман Мартинюк, сообщает Politeka.net.

Мартинюк наблюдал за соблюдением правильной перевезки пассажиров в утренний час пик в Киеве и решил распросить пенсионеров, почему им не сидится дома во время пандемии в мире и прямой угрозы их жизни.

«На два автобуса (из 20 пассажиров) – 7 пенсионеров. 6/7 пенсионеров, с которыми я сегодня пообщался, спешат в банк делать проплату или узнавать сумму коммунальных (потому, что по телефону не дозвониться, с их слов). В час пик поехать в магазин решила еще одна пенсионерка, ибо, как она говорит: "потом будут большие очереди"», – рассказывает полицейский.

Мартинюк отметил, что оплатить коммунальные, как и узнать их сумму можно онлайн, не выходя из дома. С этим могут помочь дети или внуки, а также друзья или соседи.

Покупать лучше только необходимое и у себя на районе, а не ехать на другой конец города. Если это необходимо, то просить родственников или знакомых на автомобиле.

Все остальное следует планировать на другое время, а не в самый час пик, когда все люди едут на работу или с работы.

Киевляне начали бурное обсуждение под постом.

«Сегодня видел. Один троллейбус копы контролируют на остановке. Естественно, толпа пассажиров. Проехал 50 м, другой троллейбус на маршруте с другим номером – забит под завязку. Выборочно как-то, поэтому народ и бесится», «Пусть введут лимит — 1 пенсионер в час. Пусть дома сидят, здоровье свое берегут», «Снять льготы, то прутся на рынок, то здоровые в поликлинику, сидеть дома и не рыпаться!», «А, ну тогда все понятно. Весь коллапс из-за 7 пенсионеров. Ведь никак не из-за непродуманных мер ограничений.», «На время карантина можно отменить льготный проезд. Хотя бы в часы пик.», «Николаев, вчера. Ага, тут говорят, они на работу едут ...», – возмущаются украинцы на пенсионеров, которым не сидится дома.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

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