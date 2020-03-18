В Киеве разыскивают пропавших подростков

Трое юношей пропали в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Среди пропавших – Лихотинский Владислав Олегович 2004 года рождения.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, подстрижен налысо, глаза темно-карие.

Был одет в темные брюки, серый худи с капюшоном (толстовка с широким карманом на животе).

Второй разыскиваемый – Останевич Владислав Владиславович 2003 года рождения.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, карие глаза.

Был одет в черные брюки и черную куртку.

Третий пропавший несовершеннолетний – Яновский Кирилл Игоревич 2002 года рождения.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы светлые подстрижены наголо, глаза карие.

Был одет в темные спортивные штаны Adidas, в темно-зеленую куртку и темные кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении пропавших подростков, полиция просит сообщить по телефону спецлинии "102".

Напомним, что в Харькове несколько дней назад мужчина. Юрий Сосна ушел 15 марта на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно.

По словам родных, мужчина вышел из дома в районе Холодной горы около двух часов дня и больше не возвращался.

До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Юрия: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие.

Был одет в черную куртку с камуфляжными вставками, черные джинсы и черные кроссовки (как на фото с манекеном). На голове была черная кепка.

У мужчины есть особая примета – на правой руке татуировка с изображением трех волков.

Юрий страдает от сахарного диабета, ему могло стать плохо по дороге. На работу он добирался от метро Холодная гора.

Если кто-нибудь владеет информацией о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам 102 или +38(066)697 54 42.

Напомним, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Как сообщала Politeka, ребенок бесследно пропал под Киевом, полиция на ушах.

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