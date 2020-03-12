В Киеве вандалы разрисовали популярное место отдыха горожан

Пострадал от вандалов обновленный парк отдыха «Совки» в Святошинском районе. Об этом сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района на своей странице в Facebook.

Неизвестные разрисовали краской не только детские площадки, а и урны и информационную табличку и скамейки.

«В парке «Совки» завелись «художники». Неужели автограф на скамье или урне - это настолько круто? Или разрисованные детская площадка и табличка являются доказательством таланта? Мы так не считаем. И это, к сожалению, не единичные случаи. Воспитание, менталитет или подростковый переходный период – гадать не будем. У нас теперь задача найти способ убрать эти «шедевры» с поверхностей новых лав и урн», – пожаловались озеленители.

Напомним, что трое подростков совершили акт вандализма на кладбище в Одесской области. В городе Саврань Одесской области дети в возрасте 13-15 лет, напившись алкоголя, разгромили надгробия на местном кладбище. В частности, они поломали четыре гранитных памятника.

В присутствии родителей подростки признались в содеянном, но почему так поступили – не объяснили. В полиции показали последствия деятельности малолетних вандалов.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что эти дети – из проблемных семей, родители ими не интересуются.

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"Сегодня день выдался не таким приятным, как хотелось бы. Обидно, что в современном городе существуют люди, которые идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни красоту", – отметили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева.

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