В Киеве разыскиваются опасные грабители
Так, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК Украины (Грабеж), разыскиваются двое неизвестных. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
28 февраля эти двое мужчин совершили ограбление на улице Жилянской, 107.
Если вам известны эти лица или вы знаете информацию о месте их пребывания, просьба обращаться в Шевченковское управление полиции.
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Напомним, что в Киеве разыскивают магазинного вора, который вынес сливочное масло на большую сумму. Так, неизвестный вынес из магазина масло на сумму более 800 гривен. Пострадала девушка-продавец, которая не уследила. У нее вычли эту сумму из зарплаты.
Инцидент произошел в магазине на Борщаговской, 171/18.
«Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его», – подписали в сети.
В комментариях пользователи отметили необычность такого злодеяния. Большинство стало на сторону девочки, у которой изъяли деньги не по ее вине.
«Наймите охрану, а не девочка вам оплачивает... Ещё и пост выложили, жертвы значит, на что рассчитываете, что люди вам вора поймают. Что за гнилой магазин, чтобы обходить его стороной», – разозлились киевляне.
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