В Киеве разыскиваются опасные грабители

Так, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК Украины (Грабеж), разыскиваются двое неизвестных. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

28 февраля эти двое мужчин совершили ограбление на улице Жилянской, 107.

Если вам известны эти лица или вы знаете информацию о месте их пребывания, просьба обращаться в Шевченковское управление полиции.

Увага! #Розшук! За здійснення злочину, передбаченого ч1 ст 186 КК України («Грабіж»), який мав місце 28.02.2020 по вулиці Жилянській, 107, розшукуються особи зображені на відео. Якщо вам відомі ці особи або ви маєте інформацію щодо місця їх перебування, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення або до Шевченківського УП. Анонімність гарантована. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

Напомним, что в Киеве разыскивают магазинного вора, который вынес сливочное масло на большую сумму. Так, неизвестный вынес из магазина масло на сумму более 800 гривен. Пострадала девушка-продавец, которая не уследила. У нее вычли эту сумму из зарплаты.

Инцидент произошел в магазине на Борщаговской, 171/18.

«Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его», – подписали в сети.

В комментариях пользователи отметили необычность такого злодеяния. Большинство стало на сторону девочки, у которой изъяли деньги не по ее вине.

«Наймите охрану, а не девочка вам оплачивает... Ещё и пост выложили, жертвы значит, на что рассчитываете, что люди вам вора поймают. Что за гнилой магазин, чтобы обходить его стороной», – разозлились киевляне.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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В Борисполе полиция остановила гонщика, который летал по улицам города на чужом автомобиле. Когда копы заблокировали ему движение, мужчина вышел и приставил себе пистолет к виску.

Щойно у Борисполі, за словами правоохоронців, зупинили гонщика, який літав вулицями міста. Коли копи заблокували рух автівці, чоловік вийшов та приставив собі пістолет до голови. На місце прибув #КОРД. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 5. März 2020

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