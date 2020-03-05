Названы адреса, где не будет воды до вечера

Киевляне остались без воды

5 марта в Киеве произошел ряд аварий на сети холодного водоснабжения, сообщали в пресс-службе "Киевводоканала".

Ремонтные бригады уже работают над локализацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

По состоянию на утро 5 марта воды нет по таким адресам:

ул. Якутская 8, 14

ул. Межевая, 22A

ул. Девятого Мая, 49

Кроме того, до 16:00 не включат холодное водоснабжение по адресам:

ул. Якутская 8, 14

ул. Петра Радченко, 1-17

ул. Девятого Мая, 49

Напомним, что в Киеве разыскивают магазинного вора, который вынес сливочное масло на большую сумму

Так, неизвестный вынес из магазина масло на сумму более 800 гривен. Пострадала девушка-продавец, которая не уследила. У нее вычли эту сумму из зарплаты.

Инцидент произошел в магазине на Борщаговской, 171/18.

«Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его», – подписали в сети.

В комментариях пользователи отметили необычность такого злодеяния. Большинство стало на сторону девочки, у которой изъяли деньги не по ее вине.

«А при чем тут девочка работник? Почему её заставили оплатить! На каждом магазине есть определённый процент потери! И за товар несёт ответственность явно не рядовой сотрудник! На месте девочки обратилась в налоговую и полицию, это вымогательство. Нахрена вам уважаемые управляющие видео если вы им не пользуетесь! Как она с кассы должна была увидеть!? Кассир несёт ответственность за деньги! Охрана куда смотрела?! Бабло с работников сбивать умеет. Позорище!», «Верните девочке 800 грн!», – разозлились киевляне.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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