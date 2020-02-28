Правоохранители ошарашены, в каких условиях живет многодетная семья в Киеве

Об этом проинформировало сообщество Киев оперативный, пишет Politeka.net.

Известно, что на улице силовики обнаружили 6-летнюю девочку, которая призналась, что ехала в садик со старшим братом, а потом его потеряла и сама заблудилась.

"Пообщавшись с девочкой, патрульные быстро установили дом и квартиру в которой она проживает. Дверь квартиры им открыл отец ребенка, он был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не рассказал ему о том, что потерял сестру. Он был уверен, что его дочь в саду", - говорится в сообщении.

Правоохранителей же шокировали условия, в которых живет многодетная семья. Поэтому теперь ситуация будет находиться на контроле службы по делам детей.

"Внимание патрульных также привлек беспорядок, который происходил в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает 4 детей. Об этой ситуации инспекторы сразу сообщили коллегам с ювенальной превенции и службу в делах детей, которые взяли ситуацию на личный контроль", - резюмировали полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве бесследно исчез подросток. По информации правоохранителей, сейчас в столице разыскивают Бабинова Максима Владимировича 2003 года рождения.

На вид парню 16-17 лет, рост 175 см, волосы русые, короткие, среднего телосложения. Был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, кроссовки светлого цвета, а также у него на голове была черная кепка.

Также известно, что Бабинов Максим пропадает не в первый раз. По словам пользователей, он убегает из дома.

Напомним, женщина без вести пропала в Киеве: есть особые приметы, фото

Как сообщала Politeka, ребенок не вернулся домой из школы в Киеве, объявлен розыск: есть особая примета, фото

Также Politeka писала о том, что подросток бесследно исчез в Киеве, полиция на ушах: появились фото и приметы.