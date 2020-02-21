Движение в Киеве затруднено из-за большого количества пробок

Утром в пятницу, 21 февраля, на улицах Киева образовались пробки. Также перекрыт Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба “Киевавтодор”, сообщает Politeka.net.

На Троещине проблемы с проездом на улицах Будыщанской, Лисковской, Оноре де Бальзака, Каштановой и Электротехнической.

На Оболони пробки на улице Богатырской, Малиновского и на проспекте Героев Сталинграда. Также тяжело быстро проехать улицы Ильенко, Дегтяревскую и Белорусскую.

В пробках придется постоять и на проспекте Правды, улицах Кирилловской, Скляренко и Вышгородской.

В центре транспорт стоит вблизи Железнодорожного вокзала. Небольшие пробки образовались на улицах Малой Житомирской, Большой Житомирской и Владимирской, а также на бульваре Шевченко, улице Софиевской. Затруднено движение на бульваре Леси Украинке и улице Старонаводницкой.

Также важно отметить, что 21 февраля на столичном Южном мосту частично ограничили движение транспорта до 16:00. Кроме того, с 21:00 21 февраля до 05:00 24 февраля также будет ограничено движение транспорта.

Сейчас на мосту ведутся аварийные работы на деформационных швах.

Напомним, что на неделе в Киеве в Святошинском районе города на Академгородке не работал светофор, из-за чего образовалась огромная пробка. Автобусы стали посреди дороги, а легковые авто пытались маневрировать вокруг них.

В сети начали обсуждать произошедшее накануне вечером.

«Так все ясно и просто. Если не работает светофор, нужно придерживаться дорожных знаков) проблем не должно было быть))», «Прокладок просто стало больше чем водителей... овердо***их стало, я бы сказал.... Есть и дебилы в таких ситуациях, когда при зелёном свете стоишь перед перекрёстком, ибо он занят, а какой то дебил сигналит тебе сзади изо всех сил, чтоб 3 метра проехать и встать посредине перекрёстка и не дать проехать остальным.... Дебилы думают только о себе... Так и живём», – возмущаются киевляне в комментариях.

Напомним, школьник отправил в больницу 16 детей под Киевом: подробности ЧП

Как сообщала Politeka, двое детей пропали по дороге в школу в Киеве: что известно

Также Politeka писала, что ЧП в поезде "Киев-Бердянск" приковало женщину к больничной койке: "Прямо на голову..."