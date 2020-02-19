Как продвигается строительство окружной дороги в Киеве

В сети показали, как продвигается строительство Большой окружной дороги в Киеве

В Киеве определенное время продолжаются работы над строительством Большой окружной дороги до улицы Богатырской. Видео опубликовал в сети YouTube канал “Вечерний Киев”, пишет Politeka.net.

В планах строителей завершить строительство отрезка дороги до конца года. Благодаря этом отрезке дороги транзитный транспорт движется через Киев, сможет попасть с перекрестка Большой окружной с Минским шоссе на ул. Богатырскую, минуя самые загруженные улицы города – площадь Шевченко, улицу Полярную и другие улицы Оболонского района, а также объехать Малую кольцевую дорогу.

Именно сейчас на месте идут работы по расширению дорожного полотна и его усиления. Строители расширили проезжую часть основной трассы под заезды и съезды с моста. Сюда завезли тонны песка и щебня. Работает спецтехника.

Отметим, что участок будущей дороги от ул. Богатырской в направлении Оболонского проспекта и проспекта Героев Сталинграда ныне полностью погряз в мусоре. Киевляне на этом месте образовали большую несанкционированную свалку.

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