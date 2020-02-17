Преступники хотели обчистить карты клиентов ПриватБану с помощью стороннего оборудования

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Известно, что инцидент произошел в Печерском районе Киева.

В частности, человек заметил подозрительный предмет на корпусе банкомата и решил позвонить на линию 102.

В этот момент рядом с ним стояли подозрительные люди. Услышав, что муж звонит в милицию, они быстро ушли в неизвестном направлении.

"К сожалению, они успели скрыться до приезда патрульных. Заявитель не смог запомнить примет вероятных нарушителей через темноту. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств. Предварительно установлено, что посторонний предмет оказался портативной видеокамерой", - говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях также предупредили, что обычно мошенники также устанавливают на банкоматы "скиммер", который помогает получать доступ к картам.

"Еще повезло, что не грохнули", "А я бы и не заметила, подумала бы что так надо. Теперь буду внимательнее смотреть", "Такую большую камеру установили на самом видном месте. Только бы слепой не заметил", "Но в банкомате есть камеры, которые снимают лицо, неужели нельзя пересмотреть за день снято, чтобы найти рожи тех, кто поставил?", "Самое ужасное то, что эти двое скорее всего планировали потом ограбить мужчину, чтобы получить его карточку. И вероятнее всего с помощью разбоя. Мужчина оказался бдительным, что и спасло ему здоровье и даже жизнь!", "Молодец, что заметил!", - пишут они в комментариях под публикацией.

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