Столичный мэр Виталий Кличко, ремонтируя Шулявский путепровод, увеличил смету практически в три раза

Об этом в программе «Не добрый вечер» заявил ее телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Пацаны прикинули, посчитали, поерзали в кожаных креслах. И нарисовали себе смету в 600 миллионов гривен. Согласитесь, сама по себе не хилая сумма. К тому же, они ведь не Крымский мост и не Золотые ворота строили. Вполне себе заурядная реконструкция городского путепровода. Более того, Микитась почти всю сумму получил сразу. Абсолютно дикая история. Вот вы, например, меняете у себя балкон. Вы же не будете платить фирме 100% предоплату. А вдруг сделают через жопу? Но пацанва в Киевсовете у нас добрая и доверчивая. Заплатили сразу. А мост все равно толком не строился. И потом появилась новая хрень. Смета вдруг увеличилась до 814 миллионов. Ну типа неправильно рассчитали. Да и стройматериалы подорожали. Прошло еще децл времени. И в октябре Кличко подписывает новое распоряжение. Смета на строительство моста увеличивается уже до миллиарда 50 миллионов», - отметил он.

Однако и на этом чиновники не остановились, утверждает Лесев.

«Пацанва вошла во вкус беспредельно. И они снова планируют увеличить стоимость строительных работ. С миллиарда пятидесяти миллионов до – внимание! –- миллиарда семисот миллионов гривен. Вы представляете себе эти охреневшие морды? Изначально они нарисовали сумму в 598 миллионов. И по итогу увеличили ее в три раза!И знаете, как это Кличко объясняет? Мы не рассчитывали, что нужно будет переносить коллектор и теплосети», - подчеркнул он.

Напомним, Кличко нарвался на новую порцию фотожаб после потопа в Ocean Plaza: "зато ноги попарили".

Как сообщала Politeka, мост, на который Кличко потратил миллиард, держится на досках.

Также Politeka писала, эксперт раскрыл грандиозную ложь Кличко с Шулявским мостом.