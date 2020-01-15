Виталий Кличко на посту мэра Киева попросту уничтожает многомиллионный город

Как передает Politeka, о проблемах украинской столицы в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу дальше). Журналист, сам проживающий в Киеве, пожаловался на беспредел, царящий в городе.

В частности, его возмутил случай с ТРЦ Ocean Plaza, который на днях затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы. Лесев напомнил, что это далеко не первый случай подобного ЧП в столице за последние годы.

«В Киеве есть такая улица Саксаганского. При Кличко она стала уже легендарной. Каждый год на одном и том же месте там происходит обвал асфальта. И каждый год вместе с автомобилями. В прошлом году обвал. В позапрошлом году такой же обвал. Такая себе местная традиция», - рассказал ведущий.

Он отметил, что Ocean Plaza расположен в другом районе, однако и там ровно год назад уже случался аналогичный недавнему прорыв трубы. Ведущий напомнил, что тогда ее ремонтировали, однако, судя по всему, это не особо помогло.

Лесев подчеркнул, что новый прорыв теплотрассы повлек многочисленные травмы и даже представлял угрозу человеческим жизням, однако Виталий Кличко не смог показать себя достойно в этой ситуации.

«А что же наш мэр? Во-первых, как всегда оказался не на рабочем месте…Человек иногда бывает в Киеве. А во-вторых, тут же придумал корявую историю. Мэру срочно сделали операцию. На ухе. Согласитесь, дважды нелепая информация», - возмутился Лесев.

Он назвал этот маневр со стороны мэра манипуляцией по вызову жалости.

«Иначе пришлось бы ехать к Оушен Плазе. Объяснять журналистам, почему ты опять не в Киеве в рабочее время. Объяснять людям, почему они ехали с работы домой, а теперь едут в ожоговые центры. Объяснять десяткам тысяч людей, почему они опять без отопления. И объяснять владельцам магазинов, почему они попали на бабосы. И почему опять за это никто не заплатит», - подытожил ведущий.

Напомним, Кличко нарвался на новую порцию фотожаб после потопа в Ocean Plaza: "зато ноги попарили".

Как сообщала Politeka, мост, на который Кличко потратил миллиард, держится на досках.

Также Politeka писала, эксперт раскрыл грандиозную ложь Кличко с Шулявским мостом.