В Киеве в пожаре сгорел автомобиль ВАЗ

Во вторник вечером, 11 февраля, на территории гаражного кооператива в Оболонском районе города Киева, на улице Северной, произошел пожар в одном из боксов. Об этом информируют ГСЧС.

Пожар распространился на соседние гаражи.

Отмечается, что в гараже находился автомобиль ВАЗ.

«Уже в 17:33 пожарным удалось локализовать огонь. В 17:45 пожар был ликвидирован», - сообщили в ГСЧС.

На вызов приехали две единицы пожарной спецтехники.

Напомним, что днем ранее, 10 февраля, два дома горели в поселке Немешаево под Киевом. О пожаре в частном двухэтажном жилом доме по улице Ворошилова пожарным сообщили 10 февраля около двух часов дня. По указанному адресу направлено три единицы техники и 10 человек личного состава ДСНС.

Возгорание началось в пристройке к жилому дому, после чего огонь перекинулся на дом. В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому на площади 8 м2, все вещи и имущество, которое было внутри, а также повреждены перекрытия жилого дома на общей площади 4 м2.

После тушения этого дома, пожарным сразу же поступил звонок о новом пожаре по адресу: ул. Биохимическая. Для ликвидации пожара пришлось привлечь две единицы техники и 7 человек личного состава. Возгорание не успело разойтись на большую площадь, поэтому огонь уничтожил лишь небольшой участок перекрытия на потолке общей площадью 4 м2.

Напомним, что масштабный пожар поглотил 20 автомобилей в Одессе. По словам спасателей, рано утром, 10 февраля поступил сигнал о возгорании автомобилей на штрафплощадке на Тираспольском шоссе.

«В 04:27 пожарные прибыли на место вызова и установили, что горят автомобили на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта», - рассказали в ведомстве.

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