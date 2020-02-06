Ребенок пяти лет ходил в одиночестве в Борисполе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на группу в Facebook Киев Оперативный.

"Обнаружила девочку, на вид лет пять, на улице совсем одна" - именно такое сообщение вчера вечером получили бориспольские патрульные через службу 102.

Ее нашла одна женщина около семи часов вечера совсем одну. Она гуляла на улице Старокиевской, в Борисполе, там, где находится админздания РЭС.

Небезразличная киевлянка вызвала полицию, которая смогла установить место жительства ребенка.

Бориспольские патрульные доставили ребенка к родителям. На пороге дома патрульных встретил взволнованный отец. Он поблагодарил полицейским и пообещал быть внимательным, и впредь ни в коем случае не допускать таких случаев.

В комментариях киевляне решили высказаться по поводу случившегося.

«А как это, ребёнок на улице, а отец сидит дома, типа волнуется??? А искать не пробовал даже??? Как-то странно...», «зачем искать?! Ему ж надо волноваться. некогда этой суетой заниматься», «а не могло так случится, что гулял себе ребенок, наворачивал круги по улице, а незнакомая тетя увела его от дома, якобы потеряшка... Папаша вышел, дочери нет...», «а может ребенок был с женой, а он не мог дозвониться - потому что жена нажралась с подругами и забила на всё», «Он был в энергоэфективном режиме волнения.», «Хорошо, хоть ребенок знает адрес», – отметили в сети пользователи.

Напомним, что в центр столицы стянули кинологов, взрывотехников и полицейских. Для обеспечения безопасности горожан в центр Киева утром 6 января собрались работники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи и взрывотехники.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.