Сотрудники аэропорта Борисполь рассказали, что делают, чтобы коронавирус не попал в Украину через пассажиров

В Борисполе проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом рассказал генеральный директор международного аэропорта Павел Рябикин, пишет Обозреватель. Кадры опубликовали в сети на странице аэропорта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Рябикина, когда с Китая прилетает самолет, прежде всего, проверяют самих пассажиров. Никого не выпускают из самолета, пока медики не проведут опрос и не проконтролируют температуру. Если все чувствуют себя хорошо, то только тогда всех выпускают в обычном режиме.

При этом работники аэропорта придерживаются особых требований, а именно, работают в защитных масках и костюмах.

«Если кто-либо из пассажиров заявил о симптомах респираторного заболевания, то воздушное судно ставится на карантинную стоянку. После этого лицо, которая пожаловалась на повышенную температуру, и люди, непосредственно рядом с ней — это п’пять рядов до и п’пять рядов после — подлежат помещению в карантин на 14 суток», — заверил Рябикин.

Гендирентор «Борисполя» добавил, что после прибытия самолетов из КНР проводится санитарная обработка.

«Мы проводим санитарную обработку как гейта, на который прибыло воздушное судно, так и всех помещений. Это дополнительная процедура, которая проводится, когда пассажиры уже прошли и до того, как они выходят», — пояснил мужчина.

Транзитные рейсы из стран Ближнего Востока пока не проверяют, но распоряжения пока не поступало.

Sanya МАУ вивезла пасажирів з Саньї Сьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні. Безпека пасажирів, членів екіпажу та персоналу партнерів є абсолютним пріоритетом для МАУ. Відповідно, авіакомпанія чітко дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу. Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано. Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів. Gepostet von Fly UIA am Dienstag, 4. Februar 2020

По состоянию на сегодня в мире 24562 человека, у которых врачи подтвердили наличие коронавирус. Из них 24349 зараженных в Китае, из которых почти тысяча уже выздоровела. Известно, что коронавирус умерло уже 493 человека.

Напомним, что число жертв смертельного коронавируса растет, а в госпиталях можно наблюдать печальную картину. Сообщается, в Госкомитете Китая и сообщили печальные новости. Выяснилось, что на поверхностях новый коронавирус может выживать до пяти дней, а у больных иммунитет не появляется после заболевания.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

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