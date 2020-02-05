Сотрудники аэропорта Борисполь рассказали, что делают, чтобы коронавирус не попал в Украину через пассажиров
В Борисполе проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом рассказал генеральный директор международного аэропорта Павел Рябикин, пишет Обозреватель. Кадры опубликовали в сети на странице аэропорта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Рябикина, когда с Китая прилетает самолет, прежде всего, проверяют самих пассажиров. Никого не выпускают из самолета, пока медики не проведут опрос и не проконтролируют температуру. Если все чувствуют себя хорошо, то только тогда всех выпускают в обычном режиме.
При этом работники аэропорта придерживаются особых требований, а именно, работают в защитных масках и костюмах.
«Если кто-либо из пассажиров заявил о симптомах респираторного заболевания, то воздушное судно ставится на карантинную стоянку. После этого лицо, которая пожаловалась на повышенную температуру, и люди, непосредственно рядом с ней — это п’пять рядов до и п’пять рядов после — подлежат помещению в карантин на 14 суток», — заверил Рябикин.
Гендирентор «Борисполя» добавил, что после прибытия самолетов из КНР проводится санитарная обработка.
«Мы проводим санитарную обработку как гейта, на который прибыло воздушное судно, так и всех помещений. Это дополнительная процедура, которая проводится, когда пассажиры уже прошли и до того, как они выходят», — пояснил мужчина.
Транзитные рейсы из стран Ближнего Востока пока не проверяют, но распоряжения пока не поступало.
По состоянию на сегодня в мире 24562 человека, у которых врачи подтвердили наличие коронавирус. Из них 24349 зараженных в Китае, из которых почти тысяча уже выздоровела. Известно, что коронавирус умерло уже 493 человека.
Напомним, что число жертв смертельного коронавируса растет, а в госпиталях можно наблюдать печальную картину. Сообщается, в Госкомитете Китая и сообщили печальные новости. Выяснилось, что на поверхностях новый коронавирус может выживать до пяти дней, а у больных иммунитет не появляется после заболевания.
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