В Киевской области в Чернобыле сняли редкий вид животных

На камеру попали лошади Пржевальского.

Видео с лошадьми Пржевальского появилось в Facebook на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Ничего необычного. Типичная ситуация в Чернобыльском заповеднике - лошади Пржевальского идут своей дорогой", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может привести к катастрофе.

Обрушиться в любой момент. И чтобы избежать беды его нужно срочно снести и построить новый.

Саркофаг был построен после катастрофы 1986 года в экстренном порядке. Сейчас он требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.

Контракт на проведение новых работ, которые будут стоить 78 миллионов долларов, уже подписан. Демонтаж старого саркофага должен быть завершен до 2023 года, а очистка территории под ним продлится до 2065 года.

По данным экспертов, к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.