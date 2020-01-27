В Киеве 27 января наблюдается затруднение движения транспорта

По данным Google Maps, на правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Курбаса, проспекте Лобановского, ул. Кириловской, ул. Скляренка, ул. Дегтяревской, ул. Телиги, ул. Вадима Гетьмана, ул. Гринченка, ул. Жилянской, ул. Васильковской, ул. Бойчука, Набережном шоссе.

На левом берегу Киева движение затруднено на бульваре Перова, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Шухевича, проспекте Маяковского, ул. Миропольская, а также возле станции метро Осокорки.На Дарницком мосту, мостах Патона и Метро, Северном и Южном мостах пробки образовались в направлении правого берега.

К слову, недавно мы писали, что 22 января под Киевом в городе Буча двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать.

Об этом в Facebook пишут свидетели происшествия.

Известно, что пострадавшие, зашли в маршрутку, но поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти.

Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение, в результате чего мужчина и женщина упали.

Очевидцы догнали маршрутку, сказав водителю, что тот «потерял» пассажиров, на что он ответил, что ничего не заметил и никого не терял.

Кроме того, мы писали, что в Киеве планируют увеличить стоимость парковки до 50 гривен в час и значительно увеличить штрафы за нарушение правил паркования.

В КГГА считают, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест, потому что в Киеве есть парковки, подземные паркинги, но не все киевляне ими пользуются - они бросают авто где угодно.

Поэтому городские власти считают, что нужно пойти другим путем и увеличить стоимость парковки

Также мы писали, маленького киевлянина призвали в армию, мать не поверила своим ушам.

Также Politeka писала, что на детской площадке под Киевом открыли огонь, фото ЧП.

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