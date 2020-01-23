В конце декабря прошлого года в Киеве мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины
34-женщина гражданка Германии, которая проживала в Киеве, 27 декабря 2019 года ушла по делам, но домой так и не вернулась.
Ее отец подождал несколько дней и сообщил об исчезновении в полицию.
На днях в пгт. Верхнеторецком, что находится на линии разграничения на востоке страны, полицейские заметили женщину, которая была крайне обессилена. Она вышла из электрички и села на перроне.
При проверке выяснилось, что именно ее ищут в столице. Как женщина попала в зону АТО, пока неизвестно. Сама она ничего не помнит и объяснить не может. По состоянию на сейчас женщина дома, в столице.
Лорак в спортивном костюме насмешила видом прямо в Голливуде: "Хоть бы приоделась"
Зеленского сильно обидели: вскрылись настоящие зарплаты президента и Разумкова, цифры поражают
Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь: "Все рушится"
Раздетая экс-ВИА Гра задрала ноги и застыла в пикантной позе: "Кокосы мы уже видели"
Ранее мы писали, что в Киеве недавно появилась информация о том, что 15-летняя школьница исчезла по дороге к месту обучения – в школу № 162 на Новобеличах.
Девочка сказала сестре, что отойдет выбросить пакет с мусором и придет на уроки, но после этого на занятиях так и не появилась. Уже 18 января «пропажу» заметили на железнодорожном вокзале.
Искать юную киевлянку начали после того, как она не вернулась домой. Телефон она с собой не взяла, о своих планах никому не сообщала. На поиски девочки бросились родители, волонтеры и правоохранители. Как оказалось, юная красавица отправилась в путешествие с парнем – молодые люди направлялись в Винницу.
"Объявленный ранее в розыск, выносивший мусор, 15-летний ребенок найден: девочка на вокзале, направляется с другом в город Винницу. Желаем удачно погулять на Крещение", - написали в паблике.
«Могу только посочувствовать родителям. Ну коль такая самостоятельность взыграла, то думаю и работу дама найдёт и часть квартплаты внесёт и полку в холодильнике свою пора заиметь...», - пишут возмущенные киевляне в соцсетях.
Также мы писали, маленького киевлянина призвали в армию, мать не поверила своим ушам.
Также Politeka писала, что на детской площадке под Киевом открыли огонь, фото ЧП.
Как сообщала Politeka, авто влетело в остановку в Киеве, кадры трагедии.