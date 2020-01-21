В Киеве гриппом и ОРВИ заболели 9 176 человек

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 35,2 %.

В основном болеют дети: среди подхвативших вирусы – 5 349 человек. Значительная часть из заболевших – школьники: 2 116 детей.

В больницы за прошлую неделю госпитализировано 141 человека, из которых 115 детей.

При этом в КГГА заверили, что показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога на 59,5%.

С начала эпидсезона от гриппа в Киеве привились 50 734 человека.

Недавно мы писали, что вУкраине начался сезон гриппа. Только за последнюю неделю заболело около 100 тыс. человек.

Необходимо сразу же обратиться в больницу, как только появились первые симптомы гриппа – высокая температура без кашля, слабость. Как правило, для лечения гриппа выписывают противовирусные препараты, а также антибиотики, если есть и бактериальная инфекция. В среднем, лечение занимает 7 дней, но многие пациенты бросают принимать препараты, как только чувствуют облегчение.

«Не спешите закрывать больничный и выходить на работу или возвращаться к учебе, как только вам стало легче. Ведь организму надо еще время для восстановления. В среднем период реабилитации составляет 3-5 дней», - отмечают в ведомстве.

Кроме этого медики советуют в течение 2-3 дней принимать сорбенты, которые помогут вывести из организма токсины. Необходимы также желчегонные средства, которые усиливают антитоксическую функцию печени.

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