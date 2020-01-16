Прорывы коммунальных сетей в Киеве в последнее время происходят часто

После того, как кипятком залило территорию возле торгово-развлекательного центра «Магеллан», помещения торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и район Воздухофлотского проспекта, коммунальные катаклизмы добрались Виноградаря.

Об этом в социальных сетях пишут киевляне.

Как отмечают в столичных пабликах, на этот раз «плавает» проспект Правды, 68Б.

«На Новомостицкой нет ни воды горячей, ни отопления. Что-то прорвало на Светлицкого. Весь Виноградарь без ничего», - пишут возмущенные горожане.

«Счастливчики! Свободы, 1, - горячей воды нет несколько лет. Сейчас нет отопления», - добавляют другие жители района.

«Похоже, Киев превращается в курорт термальных источников», «Это гейзеры, ну что вы, туда на процедуры надо», «Исландия», - саркастически отмечают пользователи сети.

«А может, это измена? Достаточно поднять давление в изношенных трубах, и как вы думаете, что будет происходить с изношенными трубами?», «Это в четвертый раз, учитывая Ocean Plaza, или как?», «Такое впечатление, будто намеренно лопаются трубы», - недоумевают киевляне.

Напомним, как стало известно ранее, киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги.

«В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком. Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар», - сообщалось в соцсетях.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождается криками людей, которые пытаются спастись от воды.

«Сидели в Рукколе – прорвало горячую воду. Никогда такого не видел. Посмотрите на этот кошмар. П**ец. Это Оушен – центр Киева», - говорит один из очевидцев инцидента.