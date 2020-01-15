Новое ЧП с прорывом теплосети произошло в Киеве

Авария случилась, в среду, 15 января на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, сообщает «Информатор». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Помимо указанной улицы кипятком залило и Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

На месте работали сотрудники «Киевтеплоэнерго». Комментировать происшествие они отказались.

Вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. В подъезде пострадавшего дома температура была, как жарким летом, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале бурно шумела вода.

Напомним, накануне в районе Шулявки после прорыва труб улицы оказались затоплены кипятком. 14 января в столице произошла новая коммунальная авария. На этот раз “жертвой” прорыва теплосети стала улица Нижнеключевая.

Прорыв труб произошел неподалеку от ЖК Campus. Во дворе кипятком затопило дорогу.

Как сообщалось масштабная авария с прорывом теплосети случилась в Киеве 13 января. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Посетителей эвакуировали, при этом 6 человек спасателям пришлось выносить из здания на руках. Всего пострадало 10 человек. Трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

Пострадали также и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус "Богдан" с пассажирами. Из маршрутки, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшихся в паровой завесе, эвакуировали 7 человек.

Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 14. Januar 2020

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.