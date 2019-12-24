В Киеве станция метро "Майдан Независимости", а также пересадка на другую станцию закрыты на вход и выход

Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Станцию метро пришлось закрыть после анонимного звонка о минировании.

«Внимание! Станция «Майдан Незалежности» + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!», — говорится в сообщении.

Перед тем, как снова запустить в метро пассажиров, станцию проверят взрывотехнические службы.

К слову, недавно в Киеве экстренно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого»

Как сообщили в пресс-службе КП, внезапное закрытие станции связано со звонком о минировании.

Соответствующее решение было принято в четверг, 19 декабря, в 13:55. На вход и выход закрыта станция «Площадь Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта».

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сбоя в системе оплаты жители Киева стали заложниками метрополитена. Сообщалось, что в столице уже второй день продолжался настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могли расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

16 декабря, пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщают, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Напомним, коллапс в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.