Жителям та гостям можна в Києві купити фермерські продукти 19 квітня, відбудуться традиційні сільськогосподарські продуктові ярмарки, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
У день проведення заходів мешканців та гостей столиці закликають подбати про власну безпеку та обов’язково прямувати до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги. В Києві купити фермерські продукти 19 квітня можна за адресами:
- Голосіївський — Паньківська; Голосіївська, 4–10
- Дарницький — Ревуцького (вздовж буд. №27)
- Деснянський — Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини); Лісківська (між вул. Милославською та Радунською)
- Дніпровський — бульв. Амвросія Бучми, 2–10
- Оболонський — Петра Калнишевського, 1–5; Йорданська, 1–9
- Подільський — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку)
- Солом’янський — Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та Василя Чумака)
- Шевченківський — Богдана Гаврилишина, 1–17
Також придбати потрібні товари від фермерів цього дня можна також на постійних комунальних ринках. Вони працюють не тільки у встановлену дату, а й в інші дні:
- Бессарабський – Бессарабська площа, 2
- Володимирський – вул. Антоновича, 115
- Житній – вул. Верхній Вал, 16.
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