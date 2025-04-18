В Києві купити фермерські продукти 19 квітня можна на постійних комунальних ринках та в особливих місцях.

Жителям та гостям можна в Києві купити фермерські продукти 19 квітня, відбудуться традиційні сільськогосподарські продуктові ярмарки, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У день проведення заходів мешканців та гостей столиці закликають подбати про власну безпеку та обов’язково прямувати до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги. В Києві купити фермерські продукти 19 квітня можна за адресами:

Голосіївський — Паньківська; Голосіївська, 4–10

— Паньківська; Голосіївська, 4–10 Дарницький — Ревуцького (вздовж буд. №27)

— Ревуцького (вздовж буд. №27) Деснянський — Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини); Лісківська (між вул. Милославською та Радунською)

— Олександри Екстер (між вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини); Лісківська (між вул. Милославською та Радунською) Дніпровський — бульв. Амвросія Бучми, 2–10

— бульв. Амвросія Бучми, 2–10 Оболонський — Петра Калнишевського, 1–5; Йорданська, 1–9

— Петра Калнишевського, 1–5; Йорданська, 1–9 Подільський — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку)

— просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку) Солом’янський — Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та Василя Чумака)

— Академіка Шалімова (між просп. Любомира Гузара, 28 та Василя Чумака) Шевченківський — Богдана Гаврилишина, 1–17

Також придбати потрібні товари від фермерів цього дня можна також на постійних комунальних ринках. Вони працюють не тільки у встановлену дату, а й в інші дні:

Бессарабський – Бессарабська площа, 2

– Бессарабська площа, 2 Володимирський – вул. Антоновича, 115

– вул. Антоновича, 115 Житній – вул. Верхній Вал, 16.

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