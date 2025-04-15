Новий графік автобусів в Києві буде діяти з 27 по 30 квітня - саме на ці дні припадають поминальні дні, тому впродовж цього часу для зручності буде організований додатковий транспорт, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Розклад діятиме на період поминальних днів. Буде організовано спеціальні маршрути громадського транспорту до міських кладовищ. Найбільше навантаження на перевезення очікується у неділю, 27-ого.

Як повідомляє КМДА, саме цього дня передбачене максимальне підсилення автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів, щоб забезпечити зручний доїзд для всіх охочих вшанувати пам’ять рідних. Детальна інформація про маршрути доступна за посиланням на офіційному порталі міста. Ми також зробили фото для ознайомлення - новий графік автобусів в Києві виглядатиме наступним чином:

Також у дні поминань у столиці буде посилено заходи безпеки в місцях масового скупчення людей — відповідні дії координуються із правоохоронними органами.

Крім цього, цьогоріч на Великдень традиційні масові заходи у Чорнобильській зоні відчуження скасовані, а в’їзд у поминальні дні заборонено. Причина — загроза безпеці через триваючу збройну агресію з боку рф.

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