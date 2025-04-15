Новый график автобусов в Киеве будет действовать на период поминальных дней.

Новый график автобусов в Киеве будет действовать с 27 по 30 апреля – именно на эти дни приходятся поминальные дни, поэтому в течение этого времени для удобства будет организован дополнительный транспорт, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Расписание будет действовать на период поминальных дней. Будут организованы специальные маршруты общественного транспорта в городские кладбища. Наибольшая нагрузка на перевозку ожидается в воскресенье, 27-го.

Как сообщает КГГА, именно в этот день предусмотрено максимальное усиление автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, чтобы обеспечить удобный доезд для всех желающих почтить память родных. Подробная информация о маршрутах доступна по ссылке на официальном портале города. Мы также сделали фото для ознакомления – новый график автобусов в Киеве будет выглядеть следующим образом:

Также в дни поминовений в столице будут ужесточены меры безопасности в местах массового скопления людей — соответствующие действия координируются с правоохранительными органами.

Кроме этого, на Пасху в этом году традиционные массовые мероприятия в Чернобыльской зоне отчуждения отменены, а въезд в поминальные дни запрещен. Причина - угроза безопасности из-за продолжающейся вооруженной агрессии со стороны России.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.

Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.