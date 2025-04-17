Грошова допомога в Києві - це реальна фінансова підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну.

Грошова допомога в Києві надається Агентством ООН у справах біженців і наразі вони оновили програму, повідомляє Politeka.

Як інформують у УВКБ ООН, для українців суттєво збільшило суму виплат. Така грошова допомога в Києві допомагає людям у складних життєвих обставинах частково перекрити базові потреби. Йдеться про житло, їжу, ліки, гігієну.

З 1 жовтня виплата зросла з 2 200 грн до 3 600 грн на кожного члена домогосподарства. Така суа видається на місяць. Загалом програма триває три місяці, тобто одна людина може отримати 10 800. Для багатьох родин — це суттєве підсилення бюджету.

І що важливо, грошова допомога в Києві доступна не лише тим, хто зараз є внутрішньо переміщеною особою, а й тим, хто повернувся додому, навіть після тимчасового перебування за кордоном.

Заявки приймаються як онлайн, так і офлайн. У столиці з 13 січня 2025 року працюють спеціальні пункти збору даних. Їх можна знайти на сайті благодійного фонду «Право на захист», який співпрацює з ООН у реалізації цієї ініціативи. У пунктах допоможуть зареєструватися, проконсультують і дадуть відповіді на запитання.

Для подачі заявки потрібно мати документи, які підтверджують особу, а також статус ВПО (якщо є). Підтримка доступна і для пенсіонерів, які відповідають критеріям програми — тобто, є внутрішньо переміщеними особами або повернулися до свого місця проживання.

Звернутися для оформлення можуть як самі пенсіонери, так і їхні родичі (у разі потреби з дорученням). Сума нараховується так само - 3 600 на місяць на особу. Щоб дізнатися більше, звертайтесь за телефоном гарячої лінії: 0 800 307 711 (дзвінки безкоштовні).

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