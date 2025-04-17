Денежная помощь в Киеве – это реальная финансовая поддержка для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Денежная помощь в Киеве предоставляется Агентством ООН по делам беженцев и сейчас они обновили программу, сообщает Politeka.

Как информируют в УВКБ ООН, для украинцев существенно увеличило сумму выплат. Такая денежная помощь в Киеве помогает людям в сложных обстоятельствах жизни частично перекрыть базовые потребности. Речь идет о жилье, еде, лекарстве, гигиене.

С 1 октября выплата возросла с 2200 грн до 3600 грн на каждого члена домохозяйства. Такая суа выдается в месяц. В общей сложности программа длится три месяца, то есть один человек может получить 10 800. Для многих семей это существенное усиление бюджета.

И что важно, денежная помощь в Киеве доступна не только тем, кто сейчас является внутренне перемещенным лицом, но и вернувшимся домой даже после временного пребывания за границей.

Заявки принимаются как онлайн, так и офлайн. В столице с 13 января 2025 работают специальные пункты сбора данных. Их можно найти на сайте благотворительного фонда «Право на защиту», который сотрудничает с ООН по реализации этой инициативы. В пунктах помогут зарегистрироваться, проконсультируют и ответят на вопросы.

Для подачи заявки нужно иметь документы, подтверждающие личность, а также статус ВПЛ (если есть). Поддержка доступна и для пенсионеров, которые отвечают критериям программы — то есть внутренне перемещенные лица или вернулись к своему месту жительства.

Обратиться для оформления могут как сами пенсионеры, так и их родственники (при необходимости с доверенностью). Сумма начисляется так же – 3 600 в месяц на человека. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону горячей линии: 0 800 307 711 (звонки бесплатные).

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