Яким буде прогноз погоди в Києві та області на понеділок, 14 квітня 2025 року, та як ситуація зміниться до Великодня.

Синоптики розповіли, яких сюрпризів чекати від прогнозу погоди в Києві та області на понеділок, 14 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби в регіоні буде спостерігатися мінлива хмарність, опадів жодних не очікується. Про це повідомляють експерти Українського гідрометеорологічного центру

Вітер у Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 14 квітня, посилиться – південного напрямку, швидкістю до 7-12 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища від Укргідрометцентру на цей день залишається актуальним: вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°. Це перший рівень небезпечності (жовтий) і досить серйозна небезпека для рослин, які рано квітнуть, пише Politeka.

Що стосується температури повітря, то прогноз погоди на 14 квітня передбачає вночі по області до +1+6 тепла, а вдень – комфортні +13+18 градусів. У Києві температура коливатиметься від +2+4 в нічні години до +15+17 в денні.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі відзначила, що з понеділка до Великодня в Україні буде тепла комфортна погода, переважно без опадів, періодичні дощі можливі лише в західних регіонах.

За словами синоптика, температура повітря коливатиметься від +13+19 до +17+23 градусів. У столиці також на Великдень буде сонячно та тепло.

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