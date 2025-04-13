Каким будет прогноз погоды в Киеве и области на понедельник, 14 апреля 2025 года, и как ситуация изменится к Пасхе.

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от прогноза погоды в Киеве и области на понедельник, 14 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе будет наблюдаться переменная облачность, осадков никаких не ожидается. Об этом сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер в Киеве и области, как предполагает прогноз погоды на 14 апреля, усилится – южного направления, скоростью до 7-12 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях от Укргидрометцентра на этот день остается актуальным: ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°. Это первый уровень опасности (желтый) и достаточно серьезная опасность для растений, которые рано цветут, пишет Politeka.

Что касается температуры воздуха, то прогноз погоды на 14 апреля предполагает ночью по области до +1+6 тепла, а днем ​​– комфортные +13+18 градусов. В Киеве температура будет колебаться от +2+4 в ночные часы до +15+17 в дневные.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале отметила, что с понедельника до Пасхи в Украине будет теплая комфортная погода, преимущественно без осадков, периодические дожди возможны только в западных регионах.

По словам синоптика, температура воздуха будет колебаться от +13+19 до +17+23 градусов. В столице также на Пасху будет тепло и солнечно.

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