Пенсія в Києві та країні вцілому повинна надходити всім літнім людям, які вийшли на заслужений відпочинок та подалися на виплати.

Чоловік, який проживає здебільшого за кордоном, не зміг вчасно отримати свою пенсію в Києві у розмірі 148 220 гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду, коли громадянин звернувся до Укрпошти, його прохання про пенсію в Києві не було задоволене, і він подав позов. В результаті справи, пенсіонер не зміг отримати бажаного.

Інцидент стався в лютому 2023 року, коли чоловік, перебуваючи на обліку в Пенсійному фонді, звернувся до відділення Укрпошти з проханням отримати нарахування за період з лютого по вересень. Усього йому нарахували 148 220 гривень.

Як з'ясувала перевірка Пенсійного фонду, виплати надійшли до Укрпошти, але отримувач не звертався за ними. Кожного місяця кошти поверталися назад до Фонду, а сума накопичувалась. Чоловік, дізнавшись про це, сам приїхав до поштового відділення у Києві, де йому повідомили, що сума перевищує 100 тисяч, " а тому її виплата підпадала під проведення фінансового моніторингу".

Після проведення фінансового моніторингу Укрпошта підтвердила відмову у виплаті коштів і надала письмове пояснення. Вони, в свою чергу, звернулися до суду з проханням відхилити позов. Суд визнав дії команії правомірними, зважаючи на вимоги чинного законодавства.

Відмова була обґрунтована необхідністю дотримання процедур, пов’язаних із фінансовими санкціями, які вимагають перевірки великих сум. Суд відзначив, що компанія виконала свої обов’язки відповідно до законодавства і дійшла висновку, що підстав для визнання їх дій незаконними не має. Таким чином, позов пенсіонера був відхилений.

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