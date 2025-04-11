Пенсия в Киеве и стране в целом должна поступать всем пожилым людям, которые вышли на заслуженный отдых и отправились на выплаты.

Мужчина, проживающий в большинстве своем за рубежом, не смог вовремя получить свою пенсию в Киеве в размере 148 220 гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в приговоре Шевченковского районного суда, когда гражданин обратился в Укрпочту, его просьба о пенсии в Киеве не была удовлетворена, и он подал иск. В результате дела пенсионер не смог получить желаемое.

Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда мужчина, состоя на учете в Пенсионном фонде, обратился в отделение Укрпочты с просьбой получить начисления за период с февраля по сентябрь. Всего ему насчитали 148220 гривен.

Как выяснила проверка Пенсионного фонда, выплаты поступили в Укрпочту, но получатель не обращался за ними. Каждый месяц деньги возвращались обратно в Фонд, а сумма накапливалась. Мужчина, узнав об этом, сам приехал в почтовое отделение в Киеве, где ему сообщили, что сумма превышает 100 тысяч, а потому ее выплата подпадала под проведение финансового мониторинга.

После проведения финансового мониторинга Укрпочта подтвердила отказ в выплате средств и предоставила письменное объяснение. Они, в свою очередь, обратились в суд с просьбой отклонить иск. Суд признал действия комиссии правомерными, учитывая требования действующего законодательства.

Отказ был обоснован необходимостью соблюдения процедур, связанных с финансовыми санкциями, требующими проверки крупных сумм. Суд отметил, что компания выполнила свои обязанности в соответствии с законодательством и пришла к выводу, что оснований для признания их действий незаконными нет. Таким образом, иск пенсионера был отклонен.

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