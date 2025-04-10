Подорожчання хліба в Києві торкнулося містян, які тепер змушені шукати більш вигідні варіанти.

У квітні 2025 року відбулося подорожчання хліба в Києві, зокрема на кілька популярних видів, повідомляє Politeka.

Так, батон "Батон Рум'янець нарізка" вагою 450 г зберіг свою стабільну ціну на рівні 29,89 грн протягом останнього місяця. вартість на цей продукт не змінювалась у березні та квітні, але в порівнянні з іншими продуктами на ринку хлібобулочних виробів, цей батон вважається одним з найбільш доступних.

Однак ситуація з іншими видами змінилася. Так, цінник на Пшеничний-нарізка (650 г) зріс на 1 гривню, досягнувши 41,65. Важливо зазначити, що за період з березня по квітень розцінки на цей продукт коливались між магазинами, наприклад, в Novus цей товар продавався за 43,49 грн, а в Megamarket – за 39,80. Таким чином, середня вартість на "пшеничний нарізка" в квітні 2025 року склала 41,65 гривні.

Найбільше подорожчання спостерігалося на пшеничний "ЦарХліб" нарізка (600 г), вартість якого зросла до 45,05 грн, що на 3,18 більше, ніж у березні.

Подорожчання хліба в Києві стало важливим фактором для споживачів, адже ціни на основні продукти щоденного споживання підвищилися. Враховуючи це, покупці, ймовірно, звертатимуть увагу на варіанти, які пропонують більшу доступність або спеціальні пропозиції в різних супермаркетах столиці.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.