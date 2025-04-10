Подорожание хлеба в Киеве коснулось горожан, которые теперь вынуждены искать более выгодные варианты.

В апреле 2025 года произошло подорожание хлеба в Киеве , в том числе несколько популярных видов, сообщает Politeka.

Так, батон "Батон Румянец нарезка" весом 450 г сохранил свою стабильную цену на уровне 29,89 грн за последний месяц. стоимость на этот продукт не изменялась в марте и апреле, но по сравнению с другими продуктами на рынке хлебобулочных изделий этот батон считается одним из наиболее доступных.

Однако ситуация с другими видами изменилась. Так, ценник на Пшеничный-вырезка (650 г) вырос на 1 гривну, достигнув 41,65. Важно отметить, что за период с марта по апрель расценки на этот продукт колебались между магазинами, например в Novus этот товар продавался за 43,49 грн, а в Megamarket – за 39,80. Таким образом, средняя стоимость на "пшеничную нарезку" в апреле 2025 года составила 41,65 гривны.

Наибольшее удорожание наблюдалось на пшеничный "ЦарьХлеб" нарезка (600 г), стоимость которого выросла до 45,05 грн, что на 3,18 больше, чем в марте.

Удорожание хлеба в Киеве стало важным фактором для потребителей, ведь цены на основные продукты ежедневного потребления повысились. Учитывая это, покупатели, вероятно, будут обращать внимание на варианты, предлагающие большую доступность или специальные предложения в разных супермаркетах столицы.

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