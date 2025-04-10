Наразі підвищення тарифів на комуналку в Києві ще не відбулося, проте експерти попереджають, що це може відбутися вже найближчим часом, повідомляє Politeka.net.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підтвердила: тарифи на основні житлово-комунальні послуги залишаються незмінними.

Без змін лишилась вартість електроенергії для побутових споживачів — 4,32 гривень за кВт·год. Таким чином, поки зберігаюється стабільність на тлі складної економічної ситуації.

Для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення, наразі діє пільгова ставка — 2,64 грн за кВт·год. Вона застосовується за умови споживання не більше 2000 кВт·год на місяць.

Експерти застерегли, існуюча тарифна стабільність може бути недовготривалою. Уже в червні цього року можливе збільшення вартості електроенергії до 6,64 грн за кВт·год, а в довгостроковій перспективі — до 9 гривень.

Що ж до вартості газу для мешканців Києва, вона залежатиме від обраного постачальника. Зараз ціни коливаються в широкому діапазоні — від 7,96 до 19,99 грн за кубометр.

Вартість кубометра холодної води, як і раніше, становить 16,164 грн, а послуги водовідведення — 14,220. У сукупності це 30,384 за кожен використаний кубометр. Додатково нараховується щомісячна абонплата, розмір якої залежить від наявності вузла комерційного обліку.

Підвищення тарифів на комуналку в Києві не торкнулося тарифу на гаряче водопостачання. Послуга залишається на пільговому рівні — 97,89 гривень/м³. Такий тариф діє щонайменше до завершення воєнного стану в країні та протягом шести місяців після його припинення.

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