Эксперты предостерегли, что существующая тарифная стабильность может быть непродолжительной, вскоре возможно повышение тарифов

Пока повышение тарифов на коммуналку в Киеве еще не произошло, однако эксперты предупреждают, что это может произойти уже в ближайшее время, сообщает Politeka.net.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подтвердила: цены на основные жилищно-коммунальные услуги остаются неизменными.

Без изменений осталась стоимость электроэнергии для бытовых потребителей – 4,32 гривен за кВтч. Таким образом пока сохраняется стабильность на фоне сложной экономической ситуации.

Для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления, сейчас действует льготная ставка - 2,64 грн за кВтч. Она применяется при потреблении не более 2000 кВт·ч в месяц.

Эксперты предостерегли, что существующая стабильность может быть непродолжительной. Уже в июне этого года возможно увеличение стоимости электроэнергии до 6,64 грн за кВтч, а в долгосрочной перспективе — до 9 гривен.

Что касается стоимости газа, то она будет зависеть от избранного поставщика. Сейчас цены колеблются в широком диапазоне – от 7,96 до 19,99 грн за кубометр.

Стоимость кубометра холодной воды по-прежнему составляет 16,164 грн, а услуги водоотвода – 14,220. В совокупности это 30,384 за каждый использованный кубометр. Дополнительно начисляется ежемесячная абонплата, размер которой зависит от узла коммерческого учета.

Повышение тарифов на коммуналку в Киеве не коснулось цен на горячее водоснабжение. Он остается на льготном уровне – 97,89 гривен/м³. Он действует как минимум до завершения военного положения в стране и в течение шести месяцев после его прекращения.

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