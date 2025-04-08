Подорожчання хліба в Києві стало помітним трендом в останні тижні, повідомляє Politeka.

Серед основних змін, які варто зазначити, - це зростання цін на пшеничні продукти. Батон Рум'янець нарізка (450 г), який тримав стабільний цінник протягом березня, в квітні залишився на рівні 29,89 грн, однак інші види хлібобулочних виробів зазнали змін.

Ціни на Пшеничну нарізку (650 г), яка ще в березні коштувала 41,16 гривні, у квітні піднялися до 43,49, що є результатом збільшення середнього цінника на 2,85. Окрім того, пшеничний ЦарХліб нарізка (600 г), який був доступний за 42,62, також став дорожчим на 3,18, досягнувши 45,05 грн. Така тенденція відображає загальне підвищення вартості хлібобулочних виробів, яке відбулося на фоні інфляційних процесів та зростання витрат на сировину та енергоносії.

Ще одним важливим моментом є подорожчання житнього Riga Бородинівський (300 г), середня вартість якого за останній місяць зросла на 1,20 грн, досягнувши 45,83. Це зростання також може бути пов'язане з загальним підвищенням вартості житнього, який традиційно користується попитом серед киян.

Отже, подорожчання хліба в Києві ставить перед споживачами нові виклики, зокрема змушує шукати економні варіанти для покупки. Це, в свою чергу, може вплинути на покупецьку поведінку киян, зокрема на вибір більш доступних марок.

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