Найбільше подорожчання яєць в Києві спостерігаються на продукцію бренду "Ясенсвіт".

Вартість продуктів, ймовірно, продовжить зростати через інфляцію, несприятливі погодні умови та обмежену кількість врожаю - подорожчання яєць в Києві, повідомляє Politeka.net.

Дані оприлюднили у Мінфіні.

У березні українські супермаркети встановлюють різні ціни на курячі яйця. Найбільше підвищення вартості спостерігаються на продукцію бренду "Ясенсвіт", тоді як яйця "Квочка" зберігають стабільну вартість.

За даними Мінфіну, середня ціна десятка категорії С1 від "Квочки" складає 79,60 грн, зокрема в мережі "Auchan".

Водночас вартість "Ясенсвіт" варіюється залежно від магазину. Їх середня ціна – 72,86 гривень, проте в "Auchan" вони найдешевші – 69,40, у "Novus" коштують 70,99, а в "Megamarket" – 78,20.

Експерти прогнозують пояєцдальше подорожчання яєць в Києві. Минулої осені ціни на цей продукт різко зросли, а взимку темпи дещо сповільнилися. Проте перед Великоднем можна очікувати чергове підвищення приблизно на 10%, що буде спричинене високим попитом.

Стабільне тепло та збільшення пропозиції з домашніх господарств наприкінці квітня можуть сприяти поступовому здешевленню на 20-30% від поточної вартості.

Фахівці наголошують, що підтримка внутрішнього виробництва та зменшення витрат на утримання худоби і птиці можуть допомогти знизити ціни на певні категорії продуктів.

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