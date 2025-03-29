Стоимость продуктов, вероятно, продолжит расти из-за инфляции, неблагоприятных погодных условий и ограниченного количества урожая – подорожания яиц в Киеве, сообщает Politeka.net.

Данные обнародовали в Минфине.

В марте украинские супермаркеты устанавливают разные цены. Наибольшее повышение стоимости наблюдаются на продукцию бренда "Ясенсвит", тогда как "Квочка" сохраняют стабильную стоимость.

По данным Минфина, средняя цена десятка категории С1 от "Квочка" составляет 79,60 грн, в том числе в сети "Auchan".

В то же время стоимость "Ясенсвит" варьируется в зависимости от магазина. Их средняя цена – 72,86 гривен, однако у Auchan они самые дешевые – 69,40, у Novus стоят 70,99, а у Megamarket – 78,20.

Эксперты прогнозируют появление дальнейшего подорожания яиц в Киеве. Прошлой осенью цены на этот продукт резко выросли, а зимой темпы несколько замедлились. Однако перед Пасхой можно ожидать очередное повышение примерно на 10%, что будет вызвано высоким спросом.

Стабильное тепло и увеличение предложения по домашним хозяйствам в конце апреля могут способствовать постепенному удешевлению на 20-30% от текущей стоимости.

Специалисты отмечают, что поддержка внутреннего производства и уменьшение затрат на содержание скота и птицы могут помочь снизить плату на определенные категории продуктов.

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