Подорожание хлеба в Киеве стало заметным трендом в последние недели, сообщает Politeka.

Среди основных изменений, которые следует отметить - это рост цен на пшеничные продукты. Батон Румянец нарезка (450 г), который держал стабильный ценник в течение марта, в апреле остался на уровне 29,89 грн, однако другие виды хлебобулочных изделий претерпели изменения.

Цены на Пшеничнаую нарезку (650 г), которая еще в марте стоила 41,16 гривны, в апреле поднялись до 43,49, что является результатом увеличения среднего ценника на 2,85. Кроме того, пшеничный ЦарьХлеб нарезка (600 г), который был доступен за 42,62, также стал дороже 3,18, достигнув 45,05 грн. Такая тенденция отражает всеобщее повышение стоимости хлебобулочных изделий, которое произошло на фоне инфляционных процессов и рост расходов на сырье и энергоносители.

Еще одним немаловажным моментом является подорожание ржаного Riga Бородиновский (300 г), средняя стоимость которого за последний месяц выросла на 1,20 грн, достигнув 45,83. Этот рост также может быть связан с общим повышением стоимости ржаной, традиционно пользующейся спросом среди киевлян.

Следовательно, подорожание хлеба в Киеве ставит перед потребителями новые вызовы, в частности, заставляет искать экономные варианты для покупки. Это, в свою очередь, может повлиять на покупательское поведение киевлян, в частности, на выбор более доступных марок.

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