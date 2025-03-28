Енергетики розповіли, які графіки відключення світла діятимуть у Києві та області в суботу, 29 березня 2025 року, а також про несподіване оновлення для мешканців столиці.

В Україні спостерігається тенденція до зниження споживання електроенергії, але графіків відключення світла на 29 березня в Київській області уникнути не вийде, пише Політека.

Як повідомляє "Укренерго", завдяки ясній погоді в більшості регіонів побутові сонячні електростанції працють ефективніше та допомагають розвантажити загальну енергомережу.

При цьому енергетики продовжують активні аварійно відновлювальні роботи на наших енергообʼєктах та профілактичні роботи в регіональних мережах, повідомляє Політека.

У ДТЕК попереджають, що 29 березня в Київській області графіки відключення світла діятимуть на території Маловільшанської громади у звʼязку з необхідністю проведення профілактичних робіт. Тому без електроенергії в суботу з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці села Чупира по вулиці Шкільній.

Про графіки відключення світла в інших населених пунктах області, а також у столиці на 29 березня поки не повідомлялося. У разі змін додаткову інформацію буде повідомлено на сайті ДТЕК і на сторінках конкретних територіальних громад.

Крім того, тепер мешканці столиці можуть отримувати сповіщення про вимкнення чи увімкнення електроенергії в їхньому будинку в застосунку "Київ Цифровий", озвучені співачкою Надею Дорофєєвою. ля цього потрібно обрати відповідний звук сповіщень у налаштуваннях свого профілю.

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