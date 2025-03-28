Энергетики рассказали, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области в субботу, 29 марта 2025 года, а также о неожиданном обновлении для жителей столицы.

В Украине наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии, но графиков отключения света на 29 марта в Киевской области избежать не получится, пишет Политека.

Как сообщает "Укрэнерго", благодаря ясной погоде в большинстве регионов бытовые солнечные электростанции работают более эффективно и помогают разгрузить общую энергосеть.

При этом энергетики продолжают активные аварийно-восстановительные работы на наших энергообъектах и ​​профилактические работы в региональных сетях, сообщает Политека.

В ДТЭК предупреждают, что 29 марта в Киевской области графики отключения света будут действовать на территории Маловильшанской общины в связи с необходимостью проведения профилактических работ. Потому без электроэнергии в субботу с 8:00 до 20:00 останутся жители села Чупира по улице Школьной.

О графиках отключения света в других населенных пунктах области, а также в столице на 29 марта пока не сообщалось. В случае изменений дополнительная информация будет сообщена на сайте ДТЭК и на страницах конкретных территориальных общин.

Кроме того, теперь жители столицы могут получать уведомления о выключении или включении электроэнергии в их доме в приложении "Киев Цифровой", озвученные певицей Надей Дорофеевой. Для этого необходимо выбрать соответствующий звук уведомлений в настройках профиля.

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