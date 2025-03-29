З 1 квітня на службу можуть бути призвані військовозобов'язані різних категорій в рамках мобілізації в Україні.

Мобілізація в Україні не припиняється, і з 1 квітня військовозобов'язані громадяни можуть бути викликані до ТЦК та СП для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або подальшого призову на службу, повідомляє Politeka.

Згідно з українським законодавством, до призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки.

З 1 квітня, як зазначають юристи, військовозобов’язані громадяни, які досягли 50-річного віку, можуть бути призвані на службу, якщо вони не мають підстав для відстрочки. Це стосується і осіб віком від 50 до 60 років, оскільки, незважаючи на появу секретної директиви, мобілізацувати таких громадян законно за відсутності медичних або інших обмежень.

Також підлягають чоловіки до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаних, зокрема ті, хто проходив строкову службу, випускники військових навчальних закладів або колишні співробітники силових структур. Водночас студенти, які навчаються на денній формі, не підлягають призову, але можуть бути мобілізовані заочники або ті, хто здобуває другу вищу освіту.

Особливу увагу слід звернути на осіб, які мають відстрочку, адже якщо вона не підтверджена документально або прострочена, вони також можуть отримати повістку. Таким чином, мобілізація в Україні продовжується, і важливо знати, хто підлягає призову, а хто може бути звільнений від служби.

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