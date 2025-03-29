С 1 апреля на службу могут быть призваны военнообязанные разные категории в рамках мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине не прекращается, и с 1 апреля военнообязанные граждане могут быть вызваны в ТЦК и СП для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или последующего призыва на службу, сообщает Politeka.

Согласно украинскому законодательству, к призыву подлежат граждане от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки.

С 1 апреля, как отмечают юристы, военнообязанные граждане, достигшие 50-летнего возраста, могут быть призваны на службу, если у них нет оснований для отсрочки. Это касается и лиц в возрасте от 50 до 60 лет, поскольку, несмотря на появление секретной директивы, мобилизировать таких граждан законно при отсутствии медицинских или других ограничений.

Также подлежат мужчины до 25 лет, если они имеют статус военнообязанных, в том числе проходящие срочную службу, выпускники военных учебных заведений или бывшие сотрудники силовых структур. В то же время студенты, которые учатся на дневной форме, не подлежат призыву, но могут быть мобилизованы заочники или получающие второе высшее образование.

Особое внимание следует обратить на лиц с отсрочкой, ведь если она не подтверждена документально или просрочена, они также могут получить повестку. Таким образом, мобилизация в Украине продолжается, и важно знать, кто подлежит призыву, а кто может быть уволен от службы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Политека рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.