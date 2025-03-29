Мобілізація в Україні чоловіків з інвалідністю може мати місце в кількох випадках.

Мобілізація в Україні передбачає відстрочку для деяких категорій громадян призовного віку, серед них - особи з інвалідністю - втім, є винятки, повідомляє Politeka.net.

Пояснюємо, яка група інвалідності звільняє від мобілізаційного процесу та в яких випадках такий чоловік потрапить на фронт.

Раніше з'являлася інформація про введення призову для осіб з інвалідністю 3 групи. Навіть зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування бронювання для таких осіб, але він ще не ухвалений.

Мобілізація в Україні чоловіків з інвалідністю може мати місце в кількох випадках:

Добровільна згода — якщо особа з інвалідністю бажає служити на фронті і не має серйозних проблем зі здоров'ям, вона може підписати контракт як доброволець.

Відсутність відстрочки — якщо чоловік не оформив відстрочку в ТЦК після отримання посвідчення про інвалідність, він може бути визнаний придатним до служби та отримати повістку.

Непідтверджений діагноз — якщо чоловік отримав статус після початку повномасштабної війни, він повинен пройти перекомісію. Якщо комісія не підтвердить інвалідність, відстрочка буде скасована.

Також варто пам'ятати, що повістка може надійти навіть тим чоловікам, які мають інвалідність, але не стоять на обліку в ТЦК. У таких випадках потрібно надати документи, що підтверджують незадовільний стан здоров'я, щоб уникнути штрафу та підтвердити своє право на бронювання.

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