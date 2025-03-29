Мобилизация в Украине мужчин с инвалидностью может произойти в нескольких случаях.

Мобилизация в Украине предусматривает отсрочку для некоторых категорий граждан призывного возраста, среди них – лица с инвалидностью – впрочем, есть исключения, сообщает Politeka.net.

Объясняем, какая группа инвалидности освобождает от мобилизационного процесса и в каких случаях такой мужчина попадет на фронт.

Ранее появлялась информация о введении призыва для лиц с 3 группы. Даже зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену брони для таких лиц, но он еще не принят.

Мобилизация в Украине мужчин с инвалидностью может иметь место в нескольких случаях:

Добровольное согласие — если желает служить на фронте и не испытывает серьезных проблем со здоровьем, оно может подписать контракт как доброволец.

Отсутствие отсрочки – если украинец не оформил отсрочку в ТЦК после получения удостоверения, он может быть признан годным к службе и получить повестку.

Неподтвержденный диагноз: если украинец получил статус после начала полномасштабной войны, он должен пройти перекомиссию. Если комиссия не подтвердит болезнь, отсрочка будет отменена.

Также следует помнить, что повестка может поступить даже тем мужчинам, которые имеют инвалидность, но не состоят на учете в ТЦК. В таких случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие неудовлетворительное состояние здоровья, чтобы избежать штрафа и подтвердить свое право на бронь.

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