Київська міська влада ухвалила остаточне рішення, коли в столиці буде завершено опалювальний сезон 2025.

Порівняно з минулим роком, у 2025 опалювальний сезон у Києві закінчиться на декілька днів раніше, повідомляє Politeka.net.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що було ухвалено рішення щодо останочної дати опалювального сезону в столиці.

Рішення було ухвалене на основі того, який прогноз погоди обіцяють синоптики на кінець березня та на наступний місяць, пише Політека.

Опалювальний сезон буде завершуватися в найближчий час, оскільки температура повітря це дозволяє, і надалі прогнозується стабільне потепління. Як повідомив мер, це рішення нібито має сприяти раціональному використанню природного газу.

За даними Українського гідрометцентру, в понеділок, 24 березня 2025 року, в Києві вночі очікується +3+5 градусів тепла, вдень показники термометрів піднімуться до +10+12 градусів, а в наступні дні буде ще тепліше.

Тому вже з понеділка, 24 березня, в Києві почнуть відключати від централізованого теплопостачання житлові будинки. А от соціальні заклади, зокрема школи, дитсадки та лікарні, будуть відключати тоді, коли надійдуть індивідуальні заявки від їх керівників.

Важливо розуміти, що система централізованого опалення в столиці – одна з найбільших у Європі та, звісно, найбільша в Україні, тому для відлючення батарей, так само як і для їх запуску, потрібен приблизно тиждень.

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