Абоненти lifecell скаржаться на нововведеться і готові переходити до інших операторів.

Клієнти lifecell обурені нещодавнім підвищенням тарифів і активно висловлюють своє незадоволення в коментарях на офіційній сторінці компанії у Facebook, повідомляє Politeka.

Сам оператор стверджує, що зростання вартості пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, оренду та податки, але це лише посилює розчарування серед абонентів, які вимагають більш конкретних пояснень змін.

"Моя внутрішня батарейка тримала б заряд трохи краще, якби ви не підвищували вартість тарифу без будь-якого обґрунтування, та ще й при сумнівній якості зв'язку", – пише один із користувачів.

Крім того, багато користувачів обурюються не тільки підвищенням ціни, але й зміною структури тарифних планів. Таким чином, зменшення обсягу мобільного Інтернету в поєднанні зі збільшенням кількості хвилин для дзвінків викликає незадоволення, адже це не відповідає потребам більшості клієнтів.

"Ціну підняли, гігабайти зменшили. Зате хвилини додали аж занадто багато. Краще б збільшили гігабайти за такі гроші", – зазначає ще один клієнт.

Додатково абоненти зазначають, що зміни тарифів відбуваються надто часто, і це призводить до розчарування. Поки один тариф не досягає стабілізації, його вже змінюють на дорожчий.

Невдоволення користувачів зростає, і навіть довгострокові абоненти, які користуються послугами lifecell багато років, готові змінити оператора. Одним із таких користувачів став клієнт з 18-річним досвідом, який повідомив, що вже не може терпіти зміни і, ймовірно, на пошук на пошук іншого провайдера.

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