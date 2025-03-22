Зростання цін в Україні змушує громадян уважніше ставитися до власних витрат, зокрема й на мобільний зв’язок в Lifecell.

Lifecell пропонує кілька рішень, які допоможуть заощадити без втрати якості послуг, пише Політека.

На офіційному сайті компанії вказано, що одним із найзручніших способів зменшити витрати є тарифна підписка. Абоненти тарифу "Максі" можуть оплатити послуги на 6 або 12 місяців вперед і отримати знижку. При оплаті 12 пакетів послуг наперед економія становить 15%, що дозволяє заощадити до 540 гривень.

Абоненти, які переходять до Lifecell, можуть підключити тариф "Максі" з безлімітним інтернетом та отримати доступ до понад 20 популярних застосунків без додаткової плати. За умови своєчасної оплати вартість знижується до 161,5 грн на 4 тижні.

Ще одна вигідна пропозиція– тариф "Лайфсет", який включає домашній інтернет, мобільний зв’язок та інтерактивне телебачення всього за 175 гривень на 4 тижні. Це дозволяє користувачам отримувати три послуги за єдиною зниженою ціною.

Раніше ми також писали, що робити, якщо ви помилково поповнили рахунок не собі, а чужій людині. У компанії пояснили, як діяти в такій ситуації, щоб повернути кошти і розповіли, коли зробити це буде неможливо. Детальніше - читайте за посиланням.

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